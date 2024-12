Lanazione.it - Porto, nuove frontiere. Ora anche il varo di navi realizzate da Pim

Spettacolareneldi Piombino. Un’operazione che ha dimostrato le potenzialità dello scalo e le capacità delle squadre di tecnici e Ormeggiatori. E’ stata infatti varata una nave lunga 90 metri costruita dal cantiere Piombino Industrie Marittime che si trova non lontano dalla banchina dove è ormeggiata la nave rigassificatrice Italis Lng. Importante il contributo degli Ormeggiatori di Piombino guidati da Ettore Rosalba che insieme ai rimorchiatori hanno permesso ilavvenuto con l’utilizzo della barge ’Arcalupa’. Naturalmente c’è stato un lungoo lavoro preparatorio e sono state necessarie condizioni meteo di vento inferiore a 13 nodi. Praticamente la nave è stata trainata sul pontile galleggiante e il pontile una volta nelle acque delha riempito le zavorre d’acqua per affondare alcuni metri necessari a far galleggiare la nave.