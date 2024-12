Inter-news.it - Paz, l’Inter mette in difficoltà il Real Madrid! Trattativa reale

Nico Paz è uno dei grandi obiettivi delper migliorare la rosa nella stagione 2025-2026. Lo spagnolo del Como ha impressionato, da Diario Sport arrivano novità sulla posizione del. RENDIMENTO – Nico Paz è a tutti gli effetti uno dei migliori talenti in circolazione nel campionato italiano. Al Como ha segnato due gol e siglato tre assist, ma soprattutto si è conquistato un posto da titolare alla giovane età di 20 anni. Il club neo-promosso lo ha acquistato in estate per sei milioni di euro, ma ildetiene un’opzione per riacquistarlo ed in più il 50% sulla futura rivendita. Gli spagnoli sono preoccupati dall’inserimento concreto del.Paz-Inter, lanel dettaglioha individuato in Paz il futuro del suo centrocampo e sarebbe disposta a spendere anche 25 milioni di euro.