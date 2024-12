Ilrestodelcarlino.it - "Oggi ci è stato tolto qualcosa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La parola all’ex di turno, Giovanni Zaro, due stagioni al Sudtirol tra i due periodi modenesi. Due belle stagioni in riva all’Isarco, ma evidentemente non sono bastati, visto un paio di cori non particolarmente eleganti che i tifosi altoatesini presenti al Braglia gli hanno dedicato durante il match. "Ognuno è libero di fare o dire quello che vuole, io a Bolzano sonobenissimo, ne ho bellissimi ricordi e ho sempre dato tutto me stesso. Ce l’hanno con me perchè lo scorso anno ho esultato dopo il gol che ci ha dato una vittoria che mancava da cinque mesi. Esultare quando segni contro la tua ex squadra non lo considero una mancanza di rispetto, nel nostro mestiere si va e si viene. Quella era una rete che allontanava gli spettri di una retrocessione di cui avevamo paura, e quel gol èper me un’emozione fortissima, alla fine piangevo come un bambino.