Liberoquotidiano.it - Milano, il fumo e il divieto di Sala che profuma di iconoclastia

Se la sigaretta non fosse mai stata inventata? Che mondo sarebbe stato il nostro senza il? Il seguace dell'utopia salutista non ha dubbi: sarebbe stato un mondo migliore, con meno morti per tumore, con persone con i polmoni più sani, con vite più sane e felici. La sua concezione della vita è meramente quantitativa: non vale come si vive ma quanto si vive. E poco a lui importa della sanità mentale, quel che conta è una sanità fisica molto spesso solo presunta. Quel che sicuramente si può dire è che il nostro immaginario comune sarebbe stato molto più povero, che molti artisti non avrebbero lenito con una sigaretta accesa le loro ferite d'animo e non avrebbero trovato alimento alla loro creatività, che altre e più pericolose valvole di sfogo sarebbero state trovate per lenire le sofferenze connesse alla condizione uma na.