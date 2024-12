Pianetamilan.it - Milan, la cronistoria di un disastro: Fonseca, il mercato e la comunicazione

Untotale, annunciato, previsto. Una crisi iniziata in modo precoce, dalla seconda giornata di campionato in quella assurda sconfitta contro il Parma, passata per l'episodio con protagonisti Theo e Leao, a Roma contro la Lazio, fino ad arrivare alle sfuriate dicontro alcuni giocatori. La breve avventura del tecnico portoghese culmina, e si conclude, nel peggiore dei modi: un apogeo imbarazzante, ben lontano da quello che è sempre stato il. Eppure, ilsopracitato, nella realtà dei fatti, inizia in estate. Dalla scelta di, quando sulvi erano altri allenatori forse più pronti a prendere parte alla causa rossonera, fino a una dir poco deludente. Ciò che accomuna queste due visioni è solo l'improvvisazione, delle scelte dettate primariamente dal fattore economico e poi, forse, quello sportivo.