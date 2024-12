Liberoquotidiano.it - Migranti: Malan (Fdi), 'Cassazione dà ragione a governo su Albania'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - “Le decisioni del Tribunale di Roma suifatti rientrare dall'erano sbagliate e soprattutto, come avevamo detto, nel caso specifico ilaveva. Lo dice l'ordinanza depositata oggi dallaa proposito di uno deinon trattenuti in. Quindi, chi per settimane da sinistra ha attaccato ile il ‘modello', che peraltro tutta Europa vuole conoscere e utilizzare, dovrebbe leggersi l'ordinanza e chiedere scusa". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio."In particolare, laoltre a rinviare alla Corte di Giustizia Ue, precisando che si tratta comunque di un atto di rispetto verso di essa, ribadisce in maniera netta che la competenza sulla decisione di quando un Paese è o non è sicuro spetta in via esclusiva al