Male malissimo… Oroscopo 2025 Antonio Capitani avverte i segni che rimpiangeranno il 2024

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il celebre astrologoè stato ospite di Da Noi A Ruota Libera, il programma televisivo di Rai 3 condotto da Francesca Fialdini, per svelare le sue previsioni astrologiche per ilha offerto uno spunto di riflessione per tutti izodiacali, delineando gli influssi planetari che caratterizzeranno il nuovo anno, che sarà caratterizzato da trasformazioni e nuove opportunità.ha sottolineato che ilnon sarà un anno di “grandi svolte” per tutti, ma piuttosto un periodo di consolidamento e di preparazione per il futuro. Per alcuni, come il Leone e l’Acquario, l’anno porterà occasioni per rinnovare se stessi, ma senza fretta: l’approccio migliore sarà quello di procedere passo dopo passo, cogliendo le opportunità che le stelle offrono.