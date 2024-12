Ilrestodelcarlino.it - La Ristopro cade anche in trasferta. Chiusi conduce sempre la gara

FABRIANO 67: Baldi 3, Sa. Longetti, Criconia 5, Ceparano 12, Renzi 17, Si. Longetti, Fall 2, Chapelli, Ius, Gravaghi 14, Raffaelli 13, Rasio 11. All. ZancoFABRIANO: Carta 7, Pierotti 6, Dri 10, Centanni, Gnecchi 3, Molinaro 16, Pisano 7, Scandiuzzi 2, Romagnoli, Da Rin, Raucci 15, Ottoni. All. Niccolai Arbitri: Lilli, Rosato Parziali: 21-19, 38-32, 52-45 Brutto passo falso per laFabriano che cede abbastanza nettamente sul campo della San Giobbe. Priva di Centanni, con Pierotti autore di un solo canestro dal campo (nove assist), con Molinaro condizionato dai falli, la formazione biancoazzurra ha provato ad alzare i toni difensivi nel secondo tempo, cozzando contro una squadra locale capace di trovarela soluzione giusta per rintuzzare ogni tentativo di rimonta.