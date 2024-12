Sport.quotidiano.net - Juventus-Fiorentina, le pagelle viola. De Gea, Sottil e Kean sugli scudi

Firenze, 30 dicembre 2024 –2-2, eco le. De Gea 8 - Poco può quando Thuram si presenta quasi a tu per tu. Ha il merito di rimettere velocemente il pallone per innescare l'azione del pari. Poi la 'solita' prodezza d'istinto su Vlahovic. Si ripete poi su Gatti salvandosi d'istinto. O forse no. Poi la perla di piede su Conceicao nel recupero. Dodo 6 - L'avvio è tutto del brasiliano che ricomincia da dove si era interrotto a causa della squalifica. Copre tutta la fascia senza risparmiarsi e continua a correre per tutta la partita, pagando però in termini di lucidità soprattutto nel finale. Ci sta. Comuzzo 6,5 - Personalità e presenza nel duello con Vlahovic; forse nell'occasione del gol bianconero non era piazzato al meglio. Per il resto non sbanda e sbroglia diverse situazioni potenzialmente pericolose, concedendo una sola occasione a Vlahovic, disinnescata da De Gea.