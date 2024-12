Ilrestodelcarlino.it - Il parco dell’ex caserma Alighieri è diventato un giardino: ecco la riconversione urbana

Ravenna, 30 dicembre 2024 – “Restituiamo alla città, in una nuova veste, un luogo che è stato inaccessibile per lungo tempo. Tutti i lavori di rigenerazionee di messa in sicurezza sono stati terminati, ora bisognerà attendere l’autunno per la piantumazione delle nuove alberature e vedere quindi il progetto interamente completato. Ilè già illuminato e pienamente fruibile da tutti i cittadini che vorranno iniziare a vivere e scoprire questo nuovo spazio”. Così l’assessora comunale alla Rigenerazione, Federica Del Conte, a conclusione i lavori di rigenerazione edell’areaDante, di proprietà del Comune di Ravenna, che da oggi viene restituita alla città comepubblico, intitolato a Francesca da Polenta, accessibile a tutti.