Giulia De Lellis co-conduttrice Sanremo 2025 il problema è Tony Effe

L'attesa per il Festival disi arricchisce di un nuovo nome che sta facendo discutere: quello diDe. L'influencer romana, seguita da milioni di fan sui social, potrebbe essere una delle protagoniste della prossima edizione, che segna il ritorno di Carlo Conti alla direzione artistica. La sua possibile partecipazione si intreccia con una serie di dinamiche personali e professionali che coinvolgono anche il suo compagno,, in gara come cantante.Deal Dopofestival: l'indiscrezione che fa discutereSecondo quanto riportato da Dagospia,Desarebbe tra le conduttrici per il Dopofestival di, lo spazio notturno che accompagnerà il pubblico dopo le serate ufficiali del Festival. La conduzione è già stata affidata ad Alessandro Cattelan, affiancato da Selvaggia Lucarelli, ma la presenza di Depotrebbe arricchire ulteriormente il cast.