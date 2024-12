Ilrestodelcarlino.it - Fiume di messaggi sui social: "Eri unico"

"Te ne sei andato, libero come lo sei sempre stato". Queste le parole scelte dai famigliari di Cesare Ragazzi per ricordarlo: un pensiero affidato alla paginadedicata al grande personaggio televisivo. "Sei stato di ispirazione per tanti per la tua grinta e la tua personalità. Chi ti ha voluto bene continuerà a farlo. Chi ti ha voltato le spalle, ha finito di farti soffrire. Ti vogliamo ricordare così, con il tuo sorriso sotto i baffoni neri e l’entusiasmo e determinazione che ti hanno sempre contraddistinto. Sarai sempre con noi", scrivono i figli Simona, Nicola, Alessia e mamma Marta. Moltissimi i commenti affettuosi: "Caro Cesare, sei stata una delle poche persone sempre cordiali ed entusiaste che raramente capita di incontrare durante il percorso della vita. Ti auguro un buon viaggio".