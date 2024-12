Thesocialpost.it - Donna uccide il marito con un cacciavite: omicidio efferato

Leggi su Thesocialpost.it

Pachino: 30enne nigeriana arrestata per l’deldurante una liteUna tragedia familiare si è consumata a Pachino, in provincia di Siracusa, dove unadi 30 anni, di origini nigeriane, è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso il, suo connazionale, durante un violento litigio. Secondo le ricostruzioni della polizia, laavrebbe colpito l’uomo con un, infliggendogli una ferita fatale.La dinamica dell’Il dramma si è verificato in un’abitazione della cittadina siciliana, dove la coppia viveva. Durante una lite, scoppiata per motivi familiari, la situazione è degenerata. Stando alle prime informazioni raccolte dagli investigatori del commissariato di Pachino, laavrebbe impugnato un, colpendo ilcon violenza.