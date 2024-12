Thesocialpost.it - Denti di gesso, la nuova malattia dei bambini: cosa è, come riconoscerla e cosa fare

Leggi su Thesocialpost.it

C’è una sorta di allarme tra isti visto l’incremento, sempre più significativo e evidente, diaffetti dal fenomeno dei cosiddetti “di“. In gergo medico si tratta dell’ipomineralizzazione molare-incisiva (abbreviata in Mih). Eavviene? Lo smalto arriva a essere talmente danneggiato da diventare morbido: irisultano così macchiati e friabili, di conseguenza più vulnerabili alle carie. Il problema è che la tendenza è in aumento tra i più piccoli.riporta Il Salvagente, si stima che quasi il 29% deidi 12 anni sia affetto dadi, “che si mostrano tali già durante l’eruzione dal cavo orale”. Sempre più genitori segnalano disperati questa formazione anomala dello smalto deidei propri figli. La Società tedesca di odontoiatria, stomatologia e chirurgia maxillo-facciale definisce idiuna “diffusa“.