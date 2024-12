Ilfattoquotidiano.it - Cinque persone accusate la morte di Liam Payne: tra loro c’è anche uno dei suoi amici più cari

Più trascorrono i giorni, più si allarga l’inchiesta sulladi, l’ex membro degli One Direction deceduto lo scorso 16 ottobre dopo essersi gettato dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Sul taccuino degli inquirenti, adesso, sono finite. Secondo il quotidiano online Infobae, come riporta il Daily Mail, Rogerio “Roger” Nores, caro amico del cantante britannico, e i direttori della struttura alberghiera, Gilda Martin ed Esteban Grassi, sono accusati di omicidio colposo. Braian Paiz ed Ezequiel Pereyra, rispettivamente cameriere in un ristorante a Puerto Madero e dipendente dell’hotel CasaSur – dovealloggiava – sono invece indagati per aver fornito stupefacenti a pagamento. Tutti gli indiziati sono stati convocati in tribunale, e per Paiz e Pereyra è scattata la custodia cautelare.