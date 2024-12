Ilgiorno.it - Capodanno in Lombardia: in montagna è tutto sold out. Sui laghi e in città è corsa all’ultimo posto

Milano – La-out. Le strutture aperte nelle località turistiche suiquasi. Nelle, invece, resta qualche camera ancora vuota. E poi c’è l’altra faccia del2025, quella del piccolo esodo dei lombardi. Quelli che alle neve preferiscono il mare: auto in garage e coda al check-in per l’aereo che li porterà lontano. Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio, fa sapere che dal giorno di Santo Stefano a oggi transiteranno nello scalo bergamasco 50mila persone tra arrivi e partenze. Per domani, San Silvestro, ne sono previste 30mila (17,3 milioni di passeggeri nel 2024). Le destinazioni più gettonate, oltre al sud Italia e alle isole, sono le capitali europee, su tutte Londra. A seguire Dubai (due voli al giorno) e Sharja (uno, a 20 km da Dubai) e Istanbul (tre collegamenti giornalieri): il coefficiente di riempimento degli aerei supera il 90%.