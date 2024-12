Autovelox mobili nel Lazio | queste le postazioni della stradale dal 30 dicembre al 5 gennaio

Leggi su Dayitalianews.com

Sicurezzae telelaser in azione sulle strade delLa Poliziatorna a intensificare i controlli sulle principali arterie del, inclusa la trafficata SS148 Pontina, tristemente nota per essere teatro di gravi incidenti. L’obiettivo è chiaro: ridurre l’eccesso di velocità e prevenire tragedie stradali. I controlli, che si svolgeranno con l’ausilio die telelaser, interesseranno diverse tratte stradali fino a domenica 5.Le date e i luoghi dei controlliEcco l’elenco completo dellecomunicate dal CompartimentoPoliziaper la settimana in corso:Martedì 31: SS/675 Umbro Laziale (Viterbo)Mercoledì 1: SS/4, SS.79, SR.578 (Rieti)Venerdì 3: SS/4, SS.79, SR.