Quotidiano.net - Attacco hacker, InfoCert: “Dati Spid, Firma e Pec non compromessi”

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 30 dicembre 2024 – “Ribadiamo che la sicurezza e il funzionamento dei servizidigitale e PEC, oltre che di tutti gli altri servizi, non sono mai statedall’illecita sottrazione diche ha interessato i sistemi di un fornitore esterno, che gestisce una piattaforma di assistenza clienti utilizzata dal nostro Customer Care”. Ad affermarlo è, società del gruppo Tinexta specializzata nei servizi di certificazione digitale, in merito alla notizia che riguarda una esfiltrazione didi propri clienti. “Iinteressati sono limitati a quelli necessari per evadere le richieste di assistenza inviate dai clienti mediante il sistema di ticketing”. “Possiamo quindi confermare – prosegue la nota che, ad oggi, contrariamente a quanto riportato da alcune fonti non ufficiali online, non è stata in alcun modo compromessa l’operatività, la sicurezza e l’integrità dei servizi di”.