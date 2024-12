Lanazione.it - Addio a un politico di primo piano. E’ morto a 86 anni Lino Signori

Grosseto, 30 dicembre 2024 – Il mondo della politica e della sanità maremmana, e più in generale i tanti grossetani che lo hanno conosciuto, ieri mattina sono stati raggiunti da una triste notizia: la morte, avvenuta la sera prima, di, conosciutissimo per le sue doti professionali e stimato manager della sanità pubblica.era nato nel 1938 a Tirli. Ha conseguito la laurea in Economia e commercio, poi la specializzazione in Scienze amministrative e l’abilitazione per Segretario comunale. Nella sua vita si è impegnato anche in politica, sempre fedele al Psi, tanto che è stato consigliere comunale a Grosseto per due legislature. Ha poi prestato servizio come dirigente dell’Amministrazione provinciale fino al 1971. E’ stato un valido dirigente della Asl nell’ambito del Dipartimento Sicurezza Sociale della Regione Toscana, e lo ha dimostrato con la presidenza e l’amministrazione straordinaria dell’area grossetana della Asl 28.