Bergamonews.it - Uno sguardo dal cielo, Una famiglia mostruosa o Batman Begins? La tv del 29 dicembre

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, domenica 29, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Unodal”.Il reverendo Biggs, pastore della chiesa di San Matteo, ha più di un problema con la sua parrocchia e Natale è in arrivo. Ha una bella moglie e un figlio, ma questo non basta. Ci vuole una mano dal!Su RaiTre alle 20.30 sarà la volta di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Zona bianca”, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi.Canale5 alle 21.30 trasmetterà la serie “Tradimento”.Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21 c’è “Una”; su Italia1 alle 21.20 “”; su La7 alle 21.15 “Revenant – Redivivo”; su Rai4 alle 21.20 “The Misfits”; su La5 alle 21.