Uno sguardo dal cielo, come finisce il film con Denzel Washington

Unodal(titolo originale The Preacher’s Wife),del 1996 diretto da Penny Marshall, è una storia natalizia che combina temi di fede, speranza e amore familiare con la straordinaria interpretazione dinei panni di Dudley, un angelo mandato sulla Terra per aiutare una famiglia in difficoltà. Questo remake del classico del 1947 The Bishop’s Wife riesce a catturare il cuore del pubblico grazie a un cast stellare e a momenti indimenticabili.La trama di “Unodal”: un Natale di difficoltà e miracoliIlracconta la storia del reverendo Henry Biggs (Courtney B. Vance), un pastore devoto che guida una piccola chiesa in difficoltà. La sua comunità è minacciata da problemi economici e dalla proposta di un imprenditore, Joe Hamilton (Gregory Hines), che vorrebbe trasformare il terreno della chiesa in un complesso immobiliare.