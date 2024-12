Thesocialpost.it - Torta di Natale avvelenata, morte tre persone. E un bambino la mangia…

Leggi su Thesocialpost.it

Tre donne, tra i 43 e i 58 anni, hanno perso la vita a causa di una grave intossicazione alimentare dopo aver consumato il tradizionale Bolo de Natal, unatipica portoghese. L’episodio è avvenuto lo scorso 23 dicembre nella cittadina di Torres, a circa 200 chilometri da Porto Alegre, nella regione meridionale del Brasile.Il pranzo diche si è trasformato in tragediaZeli Terezinha Silva dos Anjos, 61 anni, aveva preparato il dolce natalizio per la sua famiglia. Tuttavia, ciò che doveva essere un momento di festa si è trasformato in un dramma. Le sorelle di Zeli, Maida Berenice Flores (58 anni) e Neuza Denize Silva dos Anjos (45 anni), insieme alla nipote Tatiana Denize Silva dos Anjos (43 anni), sono decedute poco dopo aver mangiato il dolce.Altre tre, tra cui la stessa Zeli e undi 10 anni, sono state ricoverate con sintomi gravi, ma sarebbero attualmente in condizioni stabili.