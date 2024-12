Unlimitednews.it - Thuram non basta alla Juve, è 2-2 contro la Fiorentina

TORINO (ITALPRESS) – Finisce 2-2 la sfida trantus e. Emozioni e spettacolo nella gara delle 18 allo Stadium, dove i bianconeri non sono riusciti a vincere dopo essere passati per ben due volte in vantaggio: undicesimo pari stagionale, nel prossimo turno ci sarà il derby col Torino. Prima però i bianconeri sfideranno il Milan nella semifinale della Supercoppa Italiana. I viola tornano a far punti dopo due sconfitte consecutive, all’orizzonte ci sarà il big match col Napoli.Due mosse a sorpresa negli schieramenti iniziali, praticamente una per parte: Motta sceglie Mbangula al posto di Yildiz, Pdino manda in campo Ranieri sulla sinistra visto che Gosens si è allenato poco a causa della gastroenterite. La prima occasione arriva ddestra con Conceicao, ma Vlahovic non riesce a trovare il colpo di testa decisivo.