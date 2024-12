Lanazione.it - Stretta sull’alcol alla guida, ora bere fa più paura. “Vino, consumi crollati”

Firenze, 29 dicembre 2024 – Clienti preoccupati, bottiglie che diventano calici, richieste di informazioni sulla gradazione e un calo pesantissimo deidi(e ancor più di altri alcolici) nei ristoranti. Il nuovo Codice della strada targato Matteo Salvini, entrato in vigore il 14 dicembre, sta portando diversi cambiamenti anche negli stili di vita dei fiorentini. D’altronde si rischia grosso: per chi non è neopatentato il limite resta quello di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue, ma le sanzioni sono cresciute in modo esponenziale, così come è aumentato il rischio di sospensione della patente. Un esempio? Quando viene superato lo 0,5 g/l e il tasso alcolemico non supera gli 0,8 g/l la sanzione amministrativa va da 543 a 2.170 euro e non ci sarà nessuna possibilità di sconto, mentre la patente sarà sospesa da 3 a 6 mesi con la decurtazione di 10 punti.