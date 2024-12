Gamberorosso.it - "Stop a commenti falsi e regali sospetti". Le nuove regole per le recensioni online

Un giro di vite allefalse, acquistate o incentivate, che darà la possibilità agli esercenti stessi di chiedere la loro rimozione, quando esse si presentino ingannevoli, non veritiere o eccessive. Si riassume così l'articolo inserito dal ministero delle Imprese e nel Made in Italy (Mimit) nel disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese, che verrà preso in esame dal Consiglio dei ministri il prossimo 23 dicembre. Provvedimenti che, scrive Il Sole 24 Ore, colmano un gap finora non coperto «da sparute sentenze dei tribunali edeboli sulle pratiche ingannevoli».I numeri dell'impatto delleNorme che risultano ancora più necessarie scorrendo i dati rilasciati dal Mimit stesso, che rilevano come l'82% delle prenotazioni degli alloggi e il 70% di quelle dei ristoranti siano influenzate dalla consultazione di, per un impatto sul fatturato delle attività che oscilla tra il 6% e il 30%, variando in base al grado di fidelizzazione della clientela.