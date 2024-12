Quotidiano.net - Schianto aereo in Corea del Sud: Boeing 737-800 di Jeju Air si scontra all'aeroporto di Muan

Prima le fiamme, poi alcune esplosioni. E' quanto raccontano alcuni testimoni all'agenzia Yonap in merito alloavvenuto stamane nelladel Sud. Il737-800 dellaAir ha sbandato durante l'atterraggio e si è schiantato contro un muro di recinzione all'internazionale di, a circa 288 chilometri a sud-ovest di Seul, intorno alle 9:07 di questa mattina. I video trasmessi dalle emittenti televisive locali mostrano l'mentre tenta di atterrare senza il carrello. Yoo Jae-yong, 41 anni, che abita vicino all', ha detto di aver visto una scintilla sull'ala destra dell'prima dell'incidente. "Stavo appena dicendo alla mia famiglia che c'era un problema con l'quando ho sentito una forte esplosione", ha raccontato. Un altro testimone, identificato solo dal cognome Cho, ha raccontato di "aver visto l'scendere e ho pensato che stesse per atterrare quando ho notato un lampo di luce", ha detto Cho.