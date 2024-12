Ilrestodelcarlino.it - Sanità e proteste. A Rosora torna il medico di base

Dopo settimane di apprensione e incertezza, finalmente le buone notizie per la comunità di: da mercoledì 8 gennaio arriverà un nuovodi medicina generale, il dottor Filippo Probani, che assisterà la popolazione residente nel territorio. Il professionista aprirà un ambulatorio secondario in via XX Settembre, allontanando quegli spettri con i quali hanno convissuto i circa 300 abitanti del borgo jesino. A darne comunicazione, ieri, la Direzione strategica aziendale dell’Ast di Ancona e il direttore del Distretto di Jesi Corrado Ceci. "Siamo soddisfatti di questa soluzione – ha affermato il direttore sociosanitario dell’Ast di Ancona Massimo Mazzieri – che ci permette di assicurare con continuità il servizio di medicina dinel territorio di questo comune". A ruota il vicepresidente regionale con delega alla Salute, Filippo Saltamartini: "Stiamo lavorando per cercare di colmare la carenza di medici che è stata causata dalla mancata programmazione e dagli investimenti insufficienti in formazione a seguito dei tagli operati dai governi nazionali negli ultimi decenni.