Retegui al posto di Vlahovic | ecco il piano della Juve

L’attaccante dell’Atalanta può lasciare Bergamo e restare in Italia: i bianconeri lo hanno scelto come postFermato soltanto da un problema fisico. L’arrivo all’Atalanta ha fatto esplodere Mateo: 14 gol tra campionato e Champions per l’attaccanteNazionale di Spalletti, capocannoniereSerie A.aldiil(LaPresse) – Calciomercato.itIl 25enne di San Fernando è ora ai box per una lesione di primo grado del retto femorale sinistro e non parteciperà alla Supercoppa. Gasperini spera di riaverlo per la sfida con l’Udinese, in programma l’11 gennaio, ed intanto guarda anche al mercato per dare maggior consistenza al sogno scudetto.Un mercato che è in fermento anche intorno allo stesso. L’attaccante con le sue prestazioni ha attirato le attenzionibig d’Italia e anche di qualche squadra europea.