Porta un po’ d’acqua a Rio – Ferdinand si scontra con Owen Hargreaves nel dibattito tra Liverpool e Chelsea

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:Immagine di: (Foto di Michael Regan/Getty Images) Immagine di: (Foto di George Wood/Getty Images)Riosono venuti alle mani su chi sarà l’allenatore della stagione della Premier League finora. Arne Slot è subentrato a Jurgen Klopp in estate e ha preso vita ad Anfield come un’anatra nell’acqua, con ilin testa alle classifiche di Premier League e Champions League e nelle semifinali della Coppa EFL.“Posso dirtelo” – Fabrizio Romano rilascia imnte aggiornamento su Trent Alexander-Arnold!Anche Maresca, nel frattempo, è passato alin estate dopo aver guidato il Leicester City alla vittoria del campionato. L’italiano ha finorato i Blues al terzo posto nella classifica della Premier League (al momento in cui scriviamo) e al primo posto della Uefa Conference League con un record perfetto.