Omicidio di Pontirolo interrogato il presunto assassino La lite e gli spari | cosa sappiamo

Leggi su Bergamonews.it

Nuovo. Chi vive dall’altra parte della strada, confonde il rumore per uno scoppio di petardi. Quella che sembra un’ipotesi plausibile alla vigilia del Capodanno, si rivela del tutto errata. Non sono petardi, ma colpi d’arma da fuoco. Esplosi a distanza ravvicinata e indirizzati al volto di Roberto Guerrisi: 42enne di origini calabresi residente a Boltiere, operaio in Tenaris Dalmine. “Ho sentito delle persone litigare animatamente – racconta un abitante della zona -. Poi ho sentito due colpi, pensavo davvero fossero petardi. Sono tornato in casa e dalla finestra ho visto un uomo barcollare e accasciarsi in strada”.Sono le 14,30 di sabato 28 dicembre, il fatto di sangue si è appena consumato all’incrocio tra via Bergamo e via Fornasotto, davanti alla pensilina di un bus piena di scritte incomprensibili.