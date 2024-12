Ilrestodelcarlino.it - "Non mancherò il 31 sera in piazza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Assunta Maresca parteciperà alla festa di Capodanno ina Cesena assieme a tanti amici e al fidanzato. "É un’iniziativa stupenda per noi giovani che siamo sempre costretti ad andare a Rimini o Riccione per Capodanno. Avere questa alternativa a Cesena è una boccata d’aria fresca. Io parteciperò sicuramente alla festa di Capodanno in centro a Cesena. Sarò in compagnia di tantissimi amici e del mio ragazzo. Questa è un’ottima occasione per incontrarsi per la gente del posto che non è costretta a prendere le macchine per spostarsi. Io e i miei amici faremo il cenone a casa e poi dalle 11 saremo in".