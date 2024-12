Terzotemponapoli.com - Napoli-Venezia, la ‘tentazione’ di Conte

Come e quale sarà ilcheopporrà al? Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Tridente inedito per ilnella sfida odierna contro il. Antoniosembra deciso a schierare per la prima volta dal primo minuto Neres, Lukaku e Kvaratskhelia insieme. Una scelta intrigante, favorita anche dalle condizioni di Politano, reduce da un fastidioso virus influenzale che venerdì lo ha tenuto lontano dall’allenamento”. Verso, anche se ieri Politano.Nonostante ieri mattina si sia regolarmente presentato al centro sportivo di Castel Volturno e abbia partecipato alla sessione con i compagni prima di raggiungere il ritiro, l’influenza sembra averlo inevitabilmente debilitato. La formazione sembra delineata: Neres a destra, nella sua posizione preferita; Lukaku come punta centrale; Kvaratskhelia a sinistra.