Pronosticipremium.com - Milan-Roma, probabili formazioni: Pisilli scavalca El Shaarawy

Leggi su Pronosticipremium.com

Per evitare che la vittoria convincente con il Parma venga subito dimenticata, ladovrà rispondere presente anche contro il, cercando di dare continuità ai propri risultati. La formazione di Ranieri dovrà trovare rimedio al mal di trasferta che la affligge ormai da aprile, data dell’ultimo successo in cui gli avversari erano proprio i rossoneri. Il tecnico capitolini dovrebbe confermare quasi completamente la formazione scesa in campo nell’ultimo match, con però un solo possibile cambio., leIn casasembra poter tornare dal 1? Theo Hernandez che dovrebbe aver avuto un chiarimento con Fonseca dopo la due ultime panchine consecutive. Con il francese in campo dall’inizio, sarà Jimenez ad avanzare la propria posizione come esterno alto a sinistra, mentre dalla parte opposta spazio a Chukwueze, con Reijnders trequartista alle spalle di Morata.