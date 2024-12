Logistica e trasporto merci, dal Governo un provvedimento anti evasione

Leggi su Ildenaro.it

“Per un settore come quello della, dove l’uso delle cooperative spurie favorisce oltre all’dell’Iva anche la somministrazione illecita di personale, è sicuramente positiva la decisione di inserire nella manovra di bilancio una previsione che pone un freno al fenomeno, spostando sul committente del servizio il debito Iva o il versamento dell’imposta”. Così il segretario Generale della Uiltrasporti, Marco Verzari, commenta l’indicazione contenuta nella finanziaria approvata in Senato, che prevede una riproposizione all’Unione europea di una richiesta di deroga, affinché le prestazioni siano soggette a reverse charge, ma ipotizza anche la possibilità che prestatore e committente si accordino per spostare sul secondo l’obbligo di versamento della relativa imposta.