Cityrumors.it - Legano un detenuto di colore, lo massacrano e lui muore: poliziotti nel caos

Una scena che è stata girata dalla bodycam di uno degli agenti e diffusa in rete, con immagini che hanno scioccato le personeScene che nessuno avrebbe voluto vedere, ma che sono accadute e impresse in un video che sta facendo il giro del mondo e soprattutto del web. Agenti di polizia americana e guardie carcerarie hanno picchiato undiche era in loro custodia, ma per le tante botte prese, l’uomo è morto.undi, loe luinel(screenshot Cityrumors.it)Immagini che hanno scioccato la popolazione americana che non fa che parlare di quello che è successo. Immagini e video che sono state inondate da tutte le televisioni e che hanno fatto montare la rabbia delle persone. Il poverosi chiamava Robert Brooks, 43 anni, era arrivato nel carcere di Marcy, nello stato di New York, il 9 dicembre.