Anteprima24.it - Le altre di C, un ex Benevento nuovo collaboratore dell’area tecnica del Catania

Tempo di lettura: 2 minutiUn voltonell’organigramma tecnico delche ha reso noto di aver contrattualizzato il dirigente sportivo Ivano Pastore, ex direttore sportivo delche andrà a fungere da supporto all’attuale diesse degli etnei Daniele Faggiano in vista dell’apertura del mercato di gennaio. Questo il comunicato del club del presidente Pelligra: “Football Club rende noto di aver ingaggiato il dirigente sportivo Ivano Pastore,nell’ambitodiretta da Daniele Faggiano. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: “Lo sviluppo del club attraverso l’inserimento di figure professionali in linea con la necessità di crescere e migliorare sempre in ogni settore, come abbiamo più volte ribadito, è per noi semplicemente fondamentale.