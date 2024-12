Dilei.it - Kate Middleton, il piano per far riappacificare William e Harry

Leggi su Dilei.it

Se bisognasse scegliere un film natalizio per rappresentare la famiglia reale inglese, al momento il più adatto sarebbe Parenti Serpenti. Un altro Natale è trascorso in casa Windsor e, per il sesto anno consecutivo, è stato un Natale lontano dai propri cari (almeno da alcuni). Sembra però che proprio durante il giorno di festa,abbia offerto un ramoscello d’ulivo al cognatoe alla moglie Meghan Markle.Il bel gesto diDopo un anno difficile, la principessaha scelto di concedersi un Natale più tranquillo del solito, da trascorrere con la sola compagnia della famiglia e dei più cari affetti, nella riservata residenza in campagna di Sandringham, nelle foreste del Norfolk, dove il 25 dicembre lei,e i piccoli George, Charlotte e Louis sono stati raggiunti dai nonni Re Carlo e Regina Camilla.