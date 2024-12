Inter-news.it - Juventus-Fiorentina, Sottil e Kean rovinano il pomeriggio di Motta

Lapareggia negli ultimi minuti contro lacon il risultato di 2-2. Il gol di Riccardopermette alla viola di uscire con un punto. FESTA ROVINATA –pareggiano per 2-2, per Thiagola conclusione del 2024 va sulla falsa riga di quella che è stata una prima parte di stagione estremamente deludente. I bianconeri vanno due volte in vantaggio e si fanno rimontare in entrambe le occasioni. Khephren Thuram segna il primo gol della serata, pareggia al minuto 38 Moisesu un assist perfetto di un ispiratissimo Yacine Adli. Nella ripresa è ancora Thuram su un errore in chiusura di Danilo Cataldi a ribadire in rete. Lafatica a chiudere la partita, non ha particolari occasioni per far male allae ne paga le conseguenze sul finale.