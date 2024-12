Juventus-Fiorentina Palladino | Serve la partita perfetta

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –: “la”.domenica 29 dicembre alle ore 18 a Torino.valida per la diciottesima giornata di serie A nonché ultima2024 del campionato di massima divisione.Direttore di gara Maurizio Mariani di Aprilia. Gli assistenti sono Berti e Zingarelli, il quarto ufficiale è Feliciani. Al Var c’è Di Bello mentre l’assistente Var è Guida.di Thiago Motta edi Raffaeleappaiate in alto in classifica a quota 31 punti.reduce dalle vittorie con Cagliari e Monza.reduce dai ko con Bologna e Udinese.Un match che è anche grande sfida degli ex. Tra i viola l’ex bianconero Kean. Tra i bianconeri gli ex viola Vlahovic e Nico Gonzalez.Raffaele: “Ho visto i ragazzi molto concentrati, con grande spirito e attenzione per preparare la