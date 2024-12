Incidente sulla statale schianto tra auto e furgone Due feriti in ospedale

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un sinistro nel Salento. Unsi è verificato nel primo pomeriggio di oggi e ha visto coinvolti due mezzi, con dueche sono stati trasportati in. Lo scontro tra un’e unsi è verificatostrada275, la Maglie-Leuca, esattamente all’altezza della zona artigianale di San Cassiano. Qui, per cause ancora tutte da chiarire e specificare, i due mezzi si sono scontrati tra di loro e hanno terminato la loro corsa fuori dal manto stradale., due itrasportati all’di ScorranoSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i dueall’di Scorrano per alcuni accertamenti. Le loro condizioni per fortuna non sono gravi.