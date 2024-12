Notizie.com - Incidente aereo in Corea del Sud, terribile schianto all’atterraggio, un centinaio di passeggeri morti: cosa è successo

Tragedia all’aeroporto internazionale di Muan: unsi è schiantato contro un muro durante l’atterraggio. Almeno centoe il bilancio può salire. Nel momento in cui si scrive sono almeno 124 le vittime. 57 donne, 54 uomini e 13 non ancora identificate. 1.560 vigili del fuoco sono al lavoro per cercare i dispersi con l’ausilio degli agenti di polizia, soldati e altri funzionari.sta succedendo indel Sud.indel Sud,, undi(Ansa Foto) – notizie.comL'articoloindel Sud,, undiproviene da Notizie.com.