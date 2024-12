.com - Giubileo 2025: apertura diocesana nel Duomo di Firenze. L’omelia di Gambelli in tre verbi: rimanere, cercare, custodire

Leggi su .com

Migliaia di persone insieme all'arcivescovo Gherardoin processione per l'del: il corteo è partito dalla piazza della Santissima Annunziata diretto verso la Cattedrale per la Messa. Per l'arcivescovo, ilnon è solo un tempo di preghiera e di speranza, ma anche occasione per opere concrete di solidarietà. Nell'omelia in Cattedrale,ha sottolineato trePost e Toscana Post pubblicano integralmente l'omeliaL'articoloneldidiin treproviene daPost.