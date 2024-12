Quotidiano.net - Eni triplica la produzione in Costa d’Avorio. È il primo progetto a zero emissioni nette

IlBaleine di Eni, per laoffshore in, è passato alla fase 2, con un deciso aumento della, da 22.00 60.000 barili di olio al giorno e 70 milioni di piedi cubi di gas associato (equivalenti a 2 milioni di metri cubi). Baleine è ilUpstream a(Scope 1 e 2) in Africa, reso possibile grazie all’adozione di tecnologie avanzate, che minimizzano l’impronta carbonica delle operazioni. Con la Fase 3, attualmente sotto studio, lacomplessiva è destinata a raggiungere 150.000 barili di olio al giorno e 200 milioni di piedi cubi di gas associato.