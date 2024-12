Liberoquotidiano.it - Cecilia Sala? Altro che libertà di stampa, si chiama politica degli ostaggi

Teheran non è Mosca, ma lo scenario ha tutti gli elementi di un romanzo di John le Carré: la sfida tra potenze, il trasferimento di informazioni e tecnologia per scopi bellici, la guerra, una donna innocente che finisce in una vicenda dove la partita è quella tra il Bene e il Male. È una storia che non ha niente a che fare con ladi, l'arresto di, ora dopo ora, sta assumendo un'altra dimensione: è un sequestro di persona. Non a caso i capi d'accusa sono ignoti, arriveranno solo quando serviranno a mettere in moto unpassaggio della fiction, costruire il prossimo episodio. Il governo italiano fa il suo lavoro, invita alla prudenza, muove la diplomazia, si è assicurato chesia trattata con umanità mentre è rinchiusa nel carcere di Evin a Teheran, quello dove sono (destinati i dissidenti politici.