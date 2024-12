Udine20.it - Capodanno a Udine: istruzioni per l’uso

Leggi su Udine20.it

Il Comune diinforma i cittadini che, al fine di garantire la sicurezza e il rispetto di tutti durante le festività natalizie e di, sono state adottate specifiche misure restrittive relative aldi fuochi d’artificio e altri materiali esplodenti, nonché alcune regole per lo svolgimento dei festeggiamenti in piazza Primo Maggio.Divieti perdi fuochi artificialiDal 24 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025, su tutto il territorio comunale, come previsto dall’ordinanza firmata oggi dal Sindaco Alberto Felice De Toni, sarà vietato accendere, sparare, lanciare e utilizzare fuochi artificiali, giocattoli pirici di libera vendita e materiali esplodenti di qualsiasi tipo. Tale divieto non si applica esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 18 del 31 dicembre 2024 e le ore 8 del 1° gennaio 2025, per consentire i tradizionali festeggiamenti del