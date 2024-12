Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Tomori alla Juventus? Solo per questa cifra e con questa formula

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando delle mosse dellanell'imminente sessione invernale di, ha ricordato come i bianconeri possano portare sotto la Mole il difensore centrale inglese Fikayodal. Ma andiamo con ordine. La, come noto, ha messo sul mercato Danilo (dovrebbe andare al Napoli) e, visti gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal, che resteranno fuori per tutta la stagione, ha bisogno di due difensori. I principali obiettivi della 'Vecchia Signora' sarebbero António Silva (Benfica) e Dávid Hancko (Feyenoord). Sul primo, però, c'è la resistenza del club portoghese e per il secondo - che dovrebbe comunque arrivare in estate - non è così semplice convincere la società di Rotterdam a lasciarlo partire a stagione in corso. La carta Samuel Mbangula, che piace al Feyenoord, potrebbe essere utile.