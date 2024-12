Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura in visita alla "Pediatria»

Bella iniziativa del Green LeSpring che, nei giorni scorsi, ha fattoai bambini del reparto didell’ospedale "San Luca". Un nutrito numero di giocatrici e di dirigenti ha voluto portare un po’ di gioia ai bambini che, purtroppo, si trovano ricoverati nel reparto. Le giocatrici sono state accolte dal direttore sanitario dell’ospedale, Spartaco Mencaroni; ddirettrice della, Angelina Vaccaro e della coordinatrice infermieristica del reparto, Monica Di Ricco. Le ragazze ed i dirigenti hanno fattoai piccoli, fermandosi a parlare con loro e con i loro genitori ed hanno portato in dono gadget e regali messi a disposizione dsocietà lucchese, molto apprezzati dai bambini e dai loro familiari. Un bellissimo gesto, fortemente voluto da tutta la società e d"ds" Imma Gentile e da tutte le ragazze, per portare un attimo di spensieratezza, a chi, purtroppo, è costretto a passare queste feste in ospedale, sopratutto a questi bambini che non dovrebbero mai conoscere la sofferenza, soprattutto in questo momento particolare dell’anno.