Lalucedimaria.it - 29 dicembre: Supplica alla Madonna dei Fiori di Bra per una giovane donna aggredita

Leggi su Lalucedimaria.it

Unacostretta a sentire oscene amenità da parte di due soldati, fino a quando uno dei due in particolare, decide di farle violenza. Ma l’intervento dellasarà provvidenziale. La, traumatizzata, sarà assistita da Colei che si rivelerà essere la Vergine Maria, e in quel luogo da allora, ogni anno, avviene un prodigio. . L'articolo 29deidi Bra per unaproviene da La Luce di Maria.