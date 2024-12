Willem Dafoe | 10 che forse non sai sull’attore

Leggi su Cinefilos.it

: 10 chenon saiè uno degli attori più prolifici della storia del cinema. Conosciuto per la sua versatilità e per il suo inconfondibile viso, lotta per far sì che i film indipendenti possano godere di una più ampia distribuzione.ha lavorato con registi del calibro di Martin Scorsese, David Lynch, Oliver Stone, Kathryn Bigelow e Wes Anderson, dando vita a tanti diversi personaggi a cui, l’attore americano, è riuscito a dare profondità.Ecco 10 cose chenon sai di.I film diI film da giovane di1. Ha recitato in moltissimi film. In circa 40 anni di carriera,ha partecipato ad oltre cento film, affermandosi come un attore particolarmente prolifico. Il suo primissimo ruolo, dopo essere stato licenziato da Michael Cimino in I cancelli del cielo, risale a The Loveless (1982).