Weekend con delitto al Teatro Ciak di Roma un nuovo giallo interattivo

con, aldiuncon Alberto Caneva, Raffaele Castria, Valentina Marziali, Paola Migneco, Enrico Ottaviano e Stefano QuatrosiAll’apertura del sipario un classico“alla Agatha Christie”, ma improvvisamente tutto cambia. E quando si pensa di aver capito, allora tutto muta ancora e ancora, fino al finale che riporta, beffardo, al gioco delnel. Ècon, ilche terrà compagnia al pubblico deldi(qui il sito internet ufficiale) per tutte le feste natalizie, da domenica 22 dicembre a domenica 12 gennaio.Una produzionestabile delche vedrà in scena un cast numeroso di veterani del genere noir, ovvero Alberto Caneva, Raffaele Castria, Valentina Marziali, Paola Migneco, Enrico Ottaviano, Stefano Quatrosi, Andrea Ruggieri per la regia di Raffaele Castria.